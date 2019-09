Ermittler haben am Donnerstag sieben Verdächtige festgenommen und ein illegales Nato-Bunker-Rechenzentrum und darüber gehostete Darknet-Marktplätze vom Netz genommen. Im Kampf gegen Cyberkriminalität haben deutsche Ermittler bei einer Razzia am Donnerstagabend in Rheinland-Pfalz nach fast fünf Jahre andauernden Ermittlungen sieben Tatverdächtige festgenommen. Darunter seien die mutmaßlichen Betreiber des illegalen, in einem ehemaligen Nato-Bunker betriebenen und in der Szene genannten "Cyberbunker" in Traben-Trarbach. Die Verdächtigen seien Mitglieder einer ...

