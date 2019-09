ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

DE0005286108 UMT United Mobility Technology AG 27.09.2019 DE000A2YN702 UMT United Mobility Technology AG 30.09.2019 Tausch 10:1 7626

CA75101U3010 Rainy Mountain Royalty Corp. 27.09.2019 CA75101U4000 Rainy Mountain Royalty Corp. 30.09.2019 Tausch 10:1 7827

US88165N1054 Tetraphase Pharmaceuticals Inc. 27.09.2019 US88165N2045 Tetraphase Pharmaceuticals Inc. 30.09.2019 Tausch 20:1 7881