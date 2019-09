US-Präsident Trump scheint von Zöllen und Handelskrieg aufrichtig überzeugt zu sein. Das entbehrt jeder ökonomischen Logik. Die Politik ihres Präsidenten könnte die USA sogar in die Rezession stürzen.

Im März 2018 ging US-Präsident Donald Trump mit einer Äußerung an die Öffentlichkeit, die viel Aufmerksamkeit erregte. "Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen", verkündete der amerikanische Präsident. Viele Beobachter hielten dies damals für eine bloße rhetorische Girlande. Heute wissen wir: Es war mehr.

Anders als viele andere wirtschaftliche Argumente, die Trump vorgetragen hat, scheint sein Eintreten für Zölle echt und überzeugt zu sein - und sein Bekenntnis zu dieser Politik unumstößlich.

Der Präsident liebt Zölle, weil sie "schlechte" Importe behindern und die Staatseinnahmen erhöhen. Diese Sichtweise jedoch macht schwer vorstellbar, wie die USA eine zufriedenstellende Handelsvereinbarung mit ihrem Widerpart China treffen können. Schlimmer noch: Trump könnte künftig den Einsatz von Zöllen als Verhandlungsinstrument auf viele andere Länder ausweiten.

Warum ist dies ökonomisch so problematisch? Der Grund, warum sich Länder am internationalen Handel beteiligen, besteht darin, Importe (Konsumgüter, in der Produktion verwendete Halbfertigwaren und Investitionsgüter) im Austausch gegen Exporte zu erhalten. Exporte sind vereinfacht ausgedrückt jene Güter, die die Amerikaner aufzugeben bereit sind, um etwas anderes zu bekommen, was sie gerne haben möchten oder brauchen.

Das Entscheidende dabei: Der internationale Handel erhöht zugleich die Gesamtgröße des wirtschaftlichen Kuchens, denn er sorgt dafür, dass sich Länder auf das konzentrieren, was sie am besten können. ...

