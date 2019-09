Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta023/27.09.2019/16:45) - Veränderung im Vorstand der UHR.DE AG



Ad hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR der UHR.DE AG Rungestr. 9 10179 Berlin



Berlin, 27. September 2019 Der derzeitige Alleinvorstand der UHR.DE AG, Norman Mudring, scheidet mit Ablauf des 30.09.2019 aus dem Vorstand der UHR.DE AG aus. Einvernehmlich stimmte heute der Aufsichtstrat dem entsprechenden Aufhebungsvertrag zu. Nach fast abgeschlossener Sanierung seit Amtsübernahme im Jahr 2017 und kompletter Neuausrichtung der Gesellschaft, ist seine Aufgabe nun erfüllt. Mit Wirkung ab dem 01.10.2019 wurde heute durch Beschluss des Aufsichtsrats, Betriebswirt Roland Pfaus zum neuen Alleinvorstand der Gesellschaft bestellt.



(Ende)



Aussender: uhr.de AG Adresse: Rungestr. 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Norman Mudring Tel.: +49 30208498826 E-Mail: investoren@uhr.de Website: www.uhr.de



ISIN(s): DE000A14KN47 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1569595500511



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 27, 2019 10:45 ET (14:45 GMT)