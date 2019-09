In der abgelaufenen Woche zeigten die Aktienbarometer größere Schwankungen. In der ersten Wochenhälfte tauchten DAX & Co mehrheitlich ab um in der zweiten Wochenhälfte wieder etwas Boden gutzumachen. Durchwachsene Wirtschaftsdaten wie der ifo-Geschäftsklimaindex und erste Gewinnwarnungen ließen Anleger deutlich vorsichtiger agieren. Neue Zuversicht im Handelsstreit stützte...

