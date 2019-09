Wochenausblick: DAX mit Wochenschlusssprint. Immo- und Telekomaktien stark!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche zeigten die Aktienbarometer größere Schwankungen. In der ersten Wochenhälfte tauchten DAX & Co mehrheitlich ab um in der zweiten Wochenhälfte wieder etwas Boden gutzumachen. Durchwachsene Wirtschaftsdaten wie der ifo-Geschäftsklimaindex und erste Gewinnwarnungen ließen Anleger deutlich vorsichtiger agieren. Neue Zuversicht im Handelsstreit stützte die Märkte zum Wochenschluss. So schloss der DAX zum Handelsschluss mit einem Wochenminus von rund 0,9 Prozent und der EuroStoxx 50 mit einem Wochenverlust von rund einem Prozent. Die US-Märkte schnitten marginal besser ab. So handelt der S&P 500 aktuell mit einem Wochenminus von 0,6 Prozent. Am Anleihemarkt stabilisierten sich die Renditen von Staatsanleihen. So schloss die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen bei minus 0,58 Prozent. Bei den Edelmetallen präsentierten sich Gold und Silber im Wochenverlauf etwas schwächer. Ein ähnliches Bild zeichnete der Ölpreis. Der Ölpreis tauchte auf USD 62,2 ab und der Euro/US-Dollar-Wechselkurs fiel mit 1,094 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 2017.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche trennte sich die Spreu wieder einmal deutlich vom Weizen. Ein Drittel der DAX-Werte konnte sich gegen den allgemeinen Trend stemmen und verbesserte sich im Vergleich zur Vorwoche. Hoch im Kurs stand die zuletzt stark unter Druck stehende Vonovia. Einen deutlichen Sprung machte jedoch auch der Sportartikelhersteller Adidas, der von positiven Analystenkommentaren profitierte. MTU Aero Engines erste Woche im DAX kann sich ebenfalls sehen lassen. Mit einem Plus von 2,7 Prozent erreichte der DAX-Neuling Platz drei. Am Ende der Wochentabelle fanden sich die Aktien von Daimler, Deutsche Bank und Infineon. Der Halbleitertitel verlor nach einem schwachen Ausblick des Konkurrenten Micron Technology und schwachen Analystenkommentaren. Daimler muss ein Bußgeld von rund 870 Millionen Euro zahlen.

In der zweiten Reihe erholten sich Telekomtitel wie 1×1 Drillisch und Telefonica von den Rückschlägen der Vorwoche. Zudem waren Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Grand City gefragt. Die Aareal Bank knackte die Widerstandsmarke bei EUR 27,50. K+S und Pfeiffer Vacuum mussten derweil nach der Revision der Jahresziele kräftig Federn lassen. Mit dem Ende des Quartals rücken die Unternehmensbilanzen wieder ins Blickfeld. Es ist zu vermuten, dass K+S und Pfeiffer Vacuum nicht die einzigen Unternehmen sind, die ihre Jahresziele nach unten anpassen. Anleger sollten sich also in der kommenden Woche auf Hiobsbotschaften einstellen.

Auf europäischer Ebene demonstrierten die Branchenindizes Stoxx 600 Utilities und der Stoxx 600 Food & Beverage Index sowie der Strategieindex Solactive Europe Dividend Stability Index relative Stärke.

Die Deutsche Post wird kommende Woche den neuen 5-Jahresplan "Strategie 2025" vorstellen. Nächste Woche läuft die Frist für neue Übernahmeofferten für Osram ab. Die neue RWE stellt sich im Rahmen einer Pressekonferenz vor. Die Aktie notiert inzwischen auf dem höchsten Stand seit Ende 2014. Am Wochenende trifft sich der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp, um über den geplanten Wechsel an der Konzernspitze und die Strategie bezüglich der Aufzugssparte zu beraten. H&M und PepsiCo werden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Aus den USA werden Zahlen zum Pkw-Absatz veröffentlicht und der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer gibt Zahlen zum Auftragseingang im August bekannt. Damit werden Autobauer, Autozulieferer sowie die Maschinenbauer wieder im Fokus stehen.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Industrie für China, September

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für September

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, September

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, September

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, September

Japan - Tankan-Bericht, Q3

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, September

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, September

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, September

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28.September

USA - Auftragseingang Industrie, August

USA - Arbeitsmarktbericht, September

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.380/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.110/12.180/12.250/12.300 Punkte

Der DAX verbesserte sich zum Wochenschluss auf 12.350 Punkte und testet zeitweise den Ausbruch über 12.380 Punkte. Solange diese Marke nicht überwunden ist, muss mit Rücksetzern bis 12.180/12.250 Punkten gerechnet werden. Gelingt der Ausbruch hat der Index Luft bis 12.480 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.06.2019 - 27.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2014 - 27.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,89 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,15 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.09.2019; 16:42 Uhr

