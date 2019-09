Versicherungen sind Produkte, die jeder kennt und von vielen Menschen benötigt werden - besonders wenn man seine Vermögenswerte schützen möchte. In der Vergangenheit hatten wir bereits in einem Quick-Check über den Versicherer Talanx berichtet, der als Topscorer der Levermann-Strategie in Deutschland gute Punktwerte erreichte. Heute wollen wir einmal den Blick nach Amerika richten und uns einen Versicherer anschauen, der sich - insbesondere im Bereich der Autoversicherungen - eine sehr gute Marktposition erarbeitet hat. Hierbei handelt es sich um den US-Versicherer Allstate (ISIN: US0200021014). Einen kleinen Überblick über das Unternehmen wollen mit diesem Quick-Check vermitteln.

Den vollständigen Artikel lesen ...