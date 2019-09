FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien des Casinobetreibers Las Vegas Sands werden in den S&P-500-Index aufgenommen. Sie ersetzen dort die Titel von Nektar Therapeutics, die in den S&P-Midcap-400 wechseln. Die Änderungen würden zum Handelsbeginn am 3. Oktober wirksam, teilte Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mit.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + S&P-500 - NEUAUFNAHME Las Vegas Sands + S&P-500 - HERAUSNAHME Nektar Therapeutics ===

