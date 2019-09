Kunden können jetzt in 21 europäischen Ländern paysafecard im Samsung Galaxy Store verwenden

Wien, Österreich, Sept. 27, 2019ist jetzt verfügbar als eine Zahlungsmethode im Galaxy Store , um Apps für Samsung-Smartphones zu kaufen oder In-App-Käufe zu tätigen.



paysafecard ermöglicht es Verbrauchern, Bargeld zu verwenden, um online zu zahlen, indem eine 16-stellige PIN eingegeben wird, um die Zahlungstransaktion einfach und sicher abzuschließen. Gemäß den Zahlen der Weltbank von 2017 besitzen allein in Europa und Zentralasien 35 Prozent aller Erwachsenen kein Bankkonto und sind daher potenziell von E-Commerce-Transaktionen ausgeschlossen.

Jetzt können Samsung-Kunden Bargeld verwenden, um für Apps online im Galaxy Store zu zahlen. paysafecard ist jetzt als eine alternative Zahlungsmethode in Samsung Galaxy Stores in 21 europäischen Ländern verfügbar, darunter Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich*.

Über die Zusammenarbeit sagte Udo Müller, CEO von paysafecard: "Durch die Zusammenarbeit mit Samsung bringen wir auf Bargeld basierende Zahlungen zu Millionen von weiteren Kunden. Bereits jetzt finden jede Minute weltweit Hunderte von paysafecard-Transaktionen statt, und dies ist ein weiterer großer Schritt, um paysafecard die Zahlungsmethode der Wahl in digitalen Unterhaltungs- und Lifestyle-Umgebungen zu machen."

REDAKTIONELLE HINWEISE

* Die Liste von Ländern, in denen der Service verfügbar ist, umfasst Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Polen, Rumänien, Slowakei, Schweden und das Vereinigte Königreich.

Über paysafecard

paysafecard, ein Marktführer in vorbezahlten Online-Zahlungslösungen, wurde 2000 gegründet und ist in Wien ansässig. paysafecard ist Teil der internationalen Paysafe Group, die ein breites Portfolio von innovativen Zahlungslösungen und Services anbietet. paysafecard bietet vorbezahlte Online-Barlösungen unter den Marken paysafecard, my paysafecard, paysafecard Mastercard und Paysafecash an.

paysafecard, verfügbar in mehr als 650.000 Verkaufsstellen in fast 50 Ländern, ermöglicht einfache und sichere Online-Transaktionen mit Bargeld. Indem sie eine 16-stellige paysafecard-PIN verwenden, brauchen Kunden kein Konto und keine Kreditkarte, um im Internet zu bezahlen, was ihre vertraulichen Finanzinformationen schützt. Im Jahr 2018 entwickelte paysafecard Paysafecash, mit dem Kunden zuerst online einkaufen können und dann für ihre Käufe mit Bargeld sicher offline an der nächsten Zahlungsstelle zahlen können. Paysafecash ist bereits in mehr als 20 Ländern verfügbar. Im Jahr 2018 erreichte paysafecard ein Transaktionsvolumen von mehr als 3 Milliarden Euro.

Über die Paysafe Group

Die Paysafe Group (Paysafe) ist ein führender globaler Anbieter von durchgehenden Zahlungslösungen. Das Hauptziel besteht darin, es Unternehmen und Verbrauchern zu ermöglichen, über branchenführende Funktionen in den Bereichen Zahlungsabwicklung, digitale Wallets, Kartenausgabe und Online-Bargeldlösungen nahtlos Verbindungen herzustellen und Transaktionen durchzuführen.

Mit mehr als 20 Jahren Online-Zahlungsexpertise, einem Transaktionsvolumen in Höhe von über 85 Milliarden USD (auf Jahresbasis umgerechnet) und ca. 3.000 Mitarbeitern an über 12 Standorten weltweit, verbindet Paysafe Unternehmen und Konsumenten durch 200 Zahlungstypen in über 40 Währungen auf der ganzen Welt.



Paysafe-Lösungen werden über eine integrierte Plattform geliefert und sind ausgerichtet auf durch Mobilgeräte initiierte Transaktionen, Echtzeit-Analytik und die Konvergenz von herkömmlichen und Online-Zahlungen.

Besuchen Sie uns auf www.paysafe.com.

Bei Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Anna Howard

Director of Corporate Communications, Europe and Asia, Paysafe Group

E: Anna.Howard@paysafe.com M: +447585 967772