N26 will vor einem möglichen Börsengang erst einmal weiter wachsen - und investieren. Ende 2020 könnte das Fintech aber die operative Gewinnzone erreichen und zehn Millionen Kunden haben. Das Fintech N26 ist nach einer Finanzierungsrunde im Juli mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden Euro zum wertvollsten deutschen Startup aufgestiegen. Nach dem Start in den USA im Juli und der Schweiz im September ist das Unternehmen jetzt in 26 Märkten aktiv. Ein Börsengang steht aber noch nicht auf dem Plan, frühestens in drei bis fünf Jahren sei dies ein Thema, erklärte Valentin Stalf ...

