In Australien hat Facebook heute angefangen, an den Beiträgen der Nutzer öffentlich keine Like-Zahlen mehr anzuzeigen. Mit dieser Privatisierung der Daten will der Anbieter den sozialen Druck mindern, der durch die Jagd auf möglichst viele Likes entstehen kann. Ebenso wie bei Instagram sind Likes auf Facebook eine Art Währung. Facebook-Anwender freuen sich über möglichst viele Likes, andere User fühlen sich eher eingeschüchtert, wenn sie bei Freunden hohe Like-Zahlen sehen. Psychische Belastungen durch sozialen Druck mindern In manchen sozialen Umfeldern finden regelrechte Wettkämpfe statt, was im schlimmsten Fall psychologische Belastungen nach sich ...

