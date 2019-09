- Die veröffentlichte Version ist für die Regionen EU, Türkei und Russland bestimmt, sodass das Spiel nunmehr nahezu weltweit verfügbar ist.

Gravity Interactive, Inc., ein Tochterunternehmen von Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY), einen der weltweit führenden Spieleunternehmen, hat angekündigt, dass es das mobile Spiel Ragnarok M: Eternal Love für die europäische Region bereitstellen wird.

Ragnarok M: Eternal Love ist die Mobilversion des PC-Onlinespiels Ragnarok Online, das sich seit 2002 bereits 17 Jahre lang großer Beliebtheit erfreut und zurzeit in mehr als 83 Regionen weltweit verfügbar ist.

Das Datum der offiziellen Veröffentlichung ist für den 16. Oktober vorgesehen, wobei der geschlossene Betatest (CBT) am 10. Oktober beginnt.

Während der Präsentation im Korea-Pavillon auf der Gamescom im August hat Gravity bereits angekündigt, Ragnarok M: Eternal Love für europäischen Markt zu veröffentlichen. Die Ankündigung erregte die Aufmerksamkeit von Nutzern auf der ganzen Welt, was die Vorregistrierungen sofort auf rund 770.000 erhöhte.

Diese Version von Ragnarok M: Eternal Love für die Regionen EU, Türkei und Russland kann auf Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch und Türkisch gespielt werden. Diese Veröffentlichung macht es in fast allen Regionen der Welt verfügbar.

Ragnarok M: Eternal Love ist die mobile Version des beliebten PC-Onlinespiels "Ragnarok Online", das seit 2002 bereits 17 Jahre lang auf dem Markt und derzeit in über 83 Regionen weltweit erhältlich ist.

Ragnarok M: Eternal Love wurde ursprünglich 2017 in China, Taiwan, Hongkong und Macau gestartet. Im Jahr 2018 folgten dann Südkorea und Südostasien. Im Jahr 2019 wurde das Spiel in Amerika und Japan veröffentlicht. Seit September 2019 ist das Spiel mehr als 27 Millionen Mal heruntergeladen worden und hat eine gewaltige Beliebtheit erlangt.

Weitere Informationen zu Ragnarok M: Eternal Love finden Sie unter https://romeleu.com/

Über GRAVITY Co., Ltd.

Gravity wurde im April 2000 in den Anfängen der koreanischen Online-Spielebranche gegründet. Gravity ist das einzige koreanische Spieleunternehmen, das NASDAQ-gelistet ist. Gravity bietet eine breite Genrepalette von Spielen, die auf Ragnarok IP basieren, einschließlich Ragnarok Online und Mobile Ragnarok M: Eternal Love, und das Unternehmen verfügt über eine der größten Nutzerbasen weltweit.

