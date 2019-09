Neuer Blog-Artikel: Will ich wirklich Trader sein? (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Freitag zu einem versöhnlichen Wochenschluss angesetzt und oberhalb von 12.300 Punkten geschlossen. Wie in der Betrachtung für Freitag herausgestellt waren die Vorzeichen für einen günstigen Wochenschluss gut, unter der Voraussetzung, dass sich die politische Situation in den USA im Hinblick auf das mögliche Amtsenthebungsverfahrens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...