Bereits in unserem letzten Bernecker Research- Börsenduell der Aktienmärkte Frankreich vs. Deutschland am 22.09. wiesen wir auf den Rekordausbruch des Marktes Frankreich, sowie unsere auch aus weiteren Gründen aktuell gegebene Bevorzugung dieses Marktes gegenüber Deutschland hin.Nun ist nach der Schweiz und Frankreich auch der nächste Markt an der Reihe, eine weitere Rekordstufe der europäischen Aktienmärkte zu zünden, und zwar nicht ohne Grund gerade ein "kleinerer Bruder" von Frankreich und Deutschland, der (über seine südliche Angrenzung an das belgische Wallonien) geographische und historische Verbindungen zu beiden Sprachgebieten aufweist: die Niederlande!Auch dieser Aktienmarkt verzeichnete letzte Woche zumindest ein leichtes historisches Hoch seines Leitindexes AEX 25 seit dem Rallyestart in 2009, allerdings ist dieses noch nicht so klar ausgeprägt wie für den französischen CAC 40-Index. Doch für uns ist klar: Auch hier dürfte die finale Ausbruchsbestätigung nun in den nächsten Tagen erfolgen. Warum wir daher neben Frankreich auch für diesen Markt daher perspektivisch sehr positiv eingestellt sind, analysieren wir hier.

