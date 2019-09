Freiburg (ots) - (...) Verrat, so mag es Trump sehen: Wer nicht ihm immer und unbedingt die Treue hält, sondern im Zweifel den Gesetzen und seinem Gewissen folgt, ist ein Verräter und muss bestraft werden. Es ist dieses Denken eines mit sehr viel Macht und wenig Hemmungen ausgestatteten Präsidenten, das seit seinem Einzug ins Weiße Haus wie Salzsäure an den Fundamenten der amerikanischen Demokratie frisst. Am Beginn seiner Amtszeit, als es um Trumps Kontakte nach Moskau und russische Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 ging, leitete das Justizministerium noch eine sorgfältige Untersuchung ein. Diesmal sah es keinen Anlass, sich mit dem eklatanten Machtmissbrauch des Präsidenten ernsthaft zu befassen. (...) Auch das mag erklären, warum die Demokraten mit der Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens die Sache an sich zogen." http://mehr.bz/ctg7j (BZ Plus)



