Das Keio Plaza Hotel Tokyo(KPH), eines der prestigeträchtigsten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, präsentiert vom 27. September bis 27. November 2019 eine Sonderveranstaltung und -ausstellung der traditionellen japanischen Bühnenkunst mit dem Titel "No". Diese Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Nô-Theater veranstaltet und findet zum vierten Mal statt. Die diesjährige Ausstellung beruht auf der historischen Heldendichtung "Tale of the Heike" (Erzählung der Heike), die den Kampf zwischen den Heike- und Minamoto-Clans um die Vorherrschaft in Japan sowie den Aufstieg und Niedergang der Taira-Familie (Heike) beschreibt. Außerdem werden verschiedene kostbare Requisiten, Kunst- und Literaturwerke, darunter geschnitzte Holzmasken, Kostüme und andere Gegenstände, die mit No-Theaterstücken aus dem "Tale of the Heike" in Zusammenhang stehen, ausgestellt. Kostenlose verkürzte Aufführungen des No-Programms werden am 15. und 28. Oktober 2019 in unserem Foyer von Tsunao Yamai aus der Komparu No-Schule dargeboten, der auch einen Vortrag zur Kunst des No halten wird.

"Nogaku" (ein Begriff, mit dem sowohl No als auch Kyougen beschrieben werden) ist eine traditionelle Form des japanischen Theaters und Tanzes, die beginnend mit der Muromachi-Zeit (1336 bis 1573) seit über 600 Jahren praktiziert wird. Im Jahr 2008 wurde "Nogaku" aufgrund seines hohen künstlerischen Anspruchs, der weltweit anerkannt ist, von der UNESCO zu einem Immateriellen Kulturerbe der Menschheit in Japan erklärt. Das Keio Plaza Hotel Tokyo führt die "No"-Veranstaltung und -Ausstellung im Rahmen seines "Erlebnisprogramms japanischer Kultur" durch, das sowohl seinen japanischen als auch ausländischen Gästen verschiedene Aspekte der japanischen Kultur vermitteln soll.

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 15 Restaurants und Bars, und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns aufgrund unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Service besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie uns bitte auf unserer Website, auf YouTube, Facebook oder Instagram.

