Wochenrückblick KW 39: DAX legt wieder zu, Continental vor radikalem Konzernumbau

Nach 3 Verlusttagen in Folge konnte sich der DAX am Donnerstag und Freitag wieder erholen. Die Stimmung an den Börsen hellte sich zuletzt wieder etwas auf, nachdem US-Präsident Donald Trump im Handelskrieg mit China Hoffnungen auf eine Vereinbarung mit der Pekinger Führung befeuert hatte.

Deutschland

Dialog Semiconductor wirkt nach der Entscheidung von Apple Chips im Bereich Strommanagement, die der iPhone-Konzern bisher von den Schwaben bezogen hatte, in Eigenregie produzieren, wie befreit. Mehr dazu hier.

Continental steht vor einem radikalen Konzernumbau. Ziel ist es, sich gegen die Flaute in der Autoindustrie zu stemmen. Gelingt der Aktie damit die Trendwende nach oben? Mehr dazu hier.

