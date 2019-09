In Zeiten der Nullzinspolitik wird sie für Anleger immer wichtiger. Die Rede ist von der Dividende, die viele Unternehmen an ihre Anteilseigner ausschütten. Und wenn es schon so gut wie keine Rendite mehr auf geparktes Geld gibt, dann wollen sich einige eben bei der Dividende einen großen Schluck aus der Flasche gönnen, und schauen gezielt nach Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Aber Achtung: Häufig entpuppen sich gerade Firmen mit einer übertrieben hohen Rendite bei ihrer Ausschüttung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...