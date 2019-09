In der letzten September-Woche des Jahres (Kalenderwoche 39) beschließt die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG von der Option zur vorzeitigen Kündigung ihrer siebenjährigen Anleihe 2015/22 (WKN A161L0) Gebrauch zu machen. Die Anleihe mit einem Volumen von 10 Mio. Euro kann zum 08.06.2020 zum Kurs von 102% zurückgeführt werden. Die Finanzierung könne laut Emittentin nach aktuellem Planungsstand aus vertraglich vereinbarten Bankkrediten sowie aus eigenen Mitteln des Unternehmens bereitgestellt werden. Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) hat indes ihre erste Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YNRD5) um 1,66 Mio. Euro auf ein platziertes Volumen von aktuell 11,75 Mio. Euro aufgestockt. Die MOREH-Anleihe ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 22.07.2024.

Die mehrfache Anleihen-Emittentin FCR Immobilien AG hat ihre Kapitalerhöhung in dieser Woche erfolgreich abgeschlossen und alle angebotenen 335.084 Aktien vollständig platziert. Bei einem Platzierungspreis von 9,50 Euro je Aktie hat der Münchner Immobilienentwickler ein Brutto-Emissionserlös von rd. 3,2 Mio. Euro eingenommen, der zum weiteren Unternehmenswachstum genutzt werden soll. Die Eyemaxx Real Estate AG hat eine wirtschaftliche Einigung über den Verkauf einer Immobilie sowie von Grundstücken in Serbien erzielt. Dabei wurde eine verbindliche Absichtserklärung mit einem strategischen Investor unterzeichnet. Eyemaxx wird mit dem Verkauf einen Netto-Mittelzufluss von insgesamt über 15 Millionen Euro bekommen.

In einem aktuellen Triple-Anleihen-Barometer zu den ausstehenden drei Unternehmensanleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG jeweils 4 von 5 möglichen Sternen vergeben. Die KFM-Analysten gehen aufgrund der verbesserten Entwicklung in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 sowie den aussichtsreichen Fortschritten des Werkes in China von einem weiterhin ertragreichen Wachstum der NZWL aus. In weiteren Mittelstandsanleihen-Barometer wurde die 5,00%-Wandelanleihe der Beno Holding AG (WKN A11QP9) als "durchschnittlich attraktiv (positiver ...

