Die Société Generale hat die Aktie von Wirecard mal eben auf 271 Euro gestellt. 84 Prozent über aktuellem Niveau. Unser letzter Trade auf Wirecard brachte am Dienstag erneut zweistelligen Gewinn. Es war Trade Nummer 16 in Folge mit Rendite zwischen 10 und 330% für unsere Abonnenten. Nummer 17 ist in Vorbereitung, denn unsere Datenanalyse spuckt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...