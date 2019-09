FRANKFURT (Dow Jones)--Bayers neuer Krebswirkstoff Larotrectinib ist nach neuesten Studienergebnissen besonders langfristig wirksam. Im Mittel fast drei Jahre konnten Patienten, die auf das Medikament gesichert ansprachen, damit erfolgreich behandelt werden, wie aus den bisher umfangreichsten Daten zu dem Wirkstoff hervorgeht, die Bayer auf dem Jahrestreffen der Europäische Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) in Barcelona veröffentlichte.

Bei 24 von 153 behandelten Patienten konnte der Krebs vollständig beseitigt werden, bei 97 teilweise. 88 Prozent aller Patienten waren ein Jahr nach Behandlungsbeginn noch am Leben. "Larotrectinib veranschaulicht eindrucksvoll, welches Potenzial die Präzisionsonkologie hat", sagte Ulrik Lassen, Chef der Onkologie am Rigshospitalet in Kopenhagen.

Larotrectinib ist ein Mittel, mit dem nicht nur bestimmte Tumore behandelt werden können. Allerdings ist es nur für Krebsarten geeignet, die eine seltene Genom-Veränderung, eine so genannte NTRK-Genfusion, aufweisen.

Das Mittel gilt als Hoffnungsträger unter den neuartigen Krebsmedikamenten. Bayer vermarktet es unter dem Namen Vitrakvi und rechnet mit einem Spitzenumsatz von 750 Millionen Euro jährlich. Erst jüngst ist Vitrakvi in der EU zugelassen worden, zuvor war es bereits in den USA, Kanada und Brasilien auf den Markt gekommen.

