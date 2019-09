Oneplus hat sein Oneplus 7T am Donnerstag offiziell vorgestellt. Das neue Smartphone-Modell kommt mit 90-Hertz-Display, High-End-Ausstattung und Android 10 ab Werk. Wir haben es schon getestet. Mit dem Oneplus 7T verpasst der Hersteller seinem im Mai erschienenen Oneplus 7 ein solides Update. Neben dem neuen Design des Kamera-Elements auf der Rückseite, das an eine Spiegelreflexkamera erinnern soll und gerade im Trend ist - siehe Nokia 7.2 oder Huawei Mate 30 Pro -, kommt das 7T mit aktuellem Prozessor und aktuellem Android 10. Was kann das neue Topmodell? Oneplus 7T im Test: Design ...

