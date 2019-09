Die Welt der Biotech-Investitionen kann schwierig sein, und das gilt in der Branche insbesondere für Small-Cap-Aktien. Diese Unternehmen haben oft eine hervorragende wissenschaftliche Grundlage, aber keine Gewinne und wenn überhaupt nur wenige Einnahmen. Doch für Investoren, die wissen, worauf es ankommt und die langfristig denken, gibt es bei Biotech-Aktien hervorragende Chancen. Die vielleicht beste Strategie, um in diesem Bereich mitzumischen, ist eine Investition in gleich mehreren Small-Cap-Biotechs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...