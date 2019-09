Die Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7) erwartet einen zusätzlichen, ungeplanten Beitrag zum Konzernergebnis 2018/2019 der DBAG von rund 30 Millionen Euro. Dass ist wirklich eine Überraschung. Die Prognose für das Geschäftsjahr sah "keine wesentlichen Veräußerungserlöse vor, weil das Portfolio noch nicht die Veräußerungsreife in 2019 erreichen werde, nun kommt es anders. Wird die Aktionäre freuen. Wo kommt der Segen her? Hintergrund ist die heute vereinbarte Veräußerung der inexio Beteiligungs GmbH & Co. KGaA (inexio) durch deren Hauptgesellschafter. Dabei wurden die Minderheitsanteile ...

