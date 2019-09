Die Krupp-Stiftung leidet unter einem Konstruktionsfehler, der ThyssenKrupp hilflos gegenüber Finanzinvestor Cevian macht und für dessen Niedergang mitverantwortlich ist. Bei Bosch ist das besser gelaufen.

Peter H. Dehnen ist Herausgeber des Fachdienstes German Board News und Vorstandsvorsitzender der Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V. (VARD). Auf dem 15. Deutschen Aufsichtsratstag (DART15) am 4. November in Düsseldorf wird er mit Cevians Deutschland-Chef Jens Tischendorf diskutieren.

Der Anfang vom Ende der Industrie-Ikone ThyssenKrupp, so wie wir sie kennen, waren nicht die schweren Managementfehler, etwa in Brasilien. Das hätten gute Vorstände und Aufsichtsräte wieder wettmachen können. Das Anfang vom Ende war unseres Erachtens der von Börsianern bejubelte Einstieg des Finanzinvestors Cevian im Jahr 2013. Denn dadurch blieb zu wenig Zeit, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen: Die ungeduldigen Schweden haben immer mehr Druck aufgebaut und jetzt laut Handelsblatt sogar auf eine üppige Sonderdividende gedrängt. Diesem Ansinnen hat sich dem Bericht zufolge Vorstandschef Guido Kerkhoff heftig widersetzt, genau wie die Arbeitnehmer-Vertreter im Aufsichtsrat.

Das lässt die gebetsmühlenartigen Beteuerungen von Cevian-Chef Lars Förberg, man sei ein langfristig orientierter Investor, dem es um das Wohl des Unternehmens gehe, in einem neuen Licht erscheinen. Denn je länger die erhofften üppigen Renditen ausblieben, desto aggressiver hat der Finanzinvestor die Zerschlagung gefordert. Dass die freundlichen Schweden offenbar nicht mal davor zurückschreckten, trotz leerer Kassen auf hohe Ausschüttungen zu drängen, kann man als Demaskierung werten. Das Unternehmen steht an zweiter Stelle; bei ThyssenKrupp ist die Shareholder-Value-Ideologie auf die deutsche Governance-Kultur geprallt.

