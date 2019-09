Die Globalisierung stockt, die Weltwirtschaft driftet auseinander, der Handel regionalisiert sich - und die Arbeitsteilung organisiert sich in drei großen Blöcken neu: Asien, Nordamerika, Europa. Was kommt da auf uns zu?

Häufige Geschäftsreisen nach China? Für Roman Gorovoy ist das kein Thema mehr. Der Geschäftsführer von Electrostar aus dem schwäbischen Ebersbach, hat die Produktion seiner Warmluft-Händetrockner vor anderthalb Jahren von China zurück in die schwäbische Provinz geholt. "Die steigenden Lohnkosten und langen Lieferzeiten von acht bis zehn Wochen haben das Produzieren in China zunehmend unattraktiv gemacht", sagt Gorovoy. Die Kunden wollten schnelle und individuelle Lösungen. Und "kleine Losgrößen lassen sich in Deutschland besser realisieren als in China".

Der Rückzug von Electrostar ist Teil eines Trends, der eine Schubumkehr für die Weltwirtschaft bedeutet. Statt ihre Wertschöpfungsketten weiter über den Globus auszubreiten, fahren Unternehmen aus den Industrieländern ihre Auslandsaktivitäten zurück, verkürzen ihre Wertschöpfungsketten, fokussieren sich auf den Handel innerhalb ihrer Regionen und setzen auf neue Technologien.

"Der Welthandel zerfällt in regionale Blöcke", schreiben die Ökonomen der Commerzbank in einer aktuellen Studie. Die Globalisierung, die räumliche Ausweitung von Arbeitsteilung und Handel, ist passé. An ihre Stelle tritt ein neues Paradigma: die Regionalisierung, die verstärkte wirtschaftliche Verknüpfung von Handel und Arbeitsteilung innerhalb der drei großen geografischen und politischen Blöcke - Asien, Nordamerika und Europa.

Schlag nach bei Newton

Zum Paradigmenwechsel hat der um sich greifende Protektionismus beigetragen. Doch entscheidender sind fundamentale Kräfte der Ökonomie: die internationalen Kosten- und Preisverhältnisse, der Strukturwandel und die technologischen Rahmenbedingungen. Sie bestimmen langfristig über die globale Verteilung von Produktion und Konsumption. Derzeit wirken sie auf eine Disintegration des globalen und Integration des regionalen Handels hin. In den nächsten zehn Jahren wird sich diese Entwicklung noch beschleunigen, prophezeien die Ökonomen der Commerzbank.

Und so kehrt eine Größe als Erklärungsvariable in die Handelstheorie der Ökonomen zurück, die in den vergangenen Jahren vernachlässigbar schien: die ...

