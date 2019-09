GoldDie abgelaufene Handelswoche lief deutlich volatiler ab als die Vorwoche. Während Gold seine Aufwärtsbewegung über der Trendlinie zu Beginn fortsetzte, kam das gelbe Metall ab Mittwoch mit einem deutlich stärkeren US-Dollar unter Druck. Die Trendlinie wurde auf Tages- und Wochenbasis wieder unterschritten, wozu insbesondere der dreifache Verfallstag am Freitag beigetragen haben dürfte. Denn im gestern Abend veröffentlichen COT-Report per 24.09.2019 zeigt sich, dass die Commercials ihre Short-Position in Gold-Futures um 8 % auf ein Allzeithoch von 345.145 Kontrakten ausgeweitet haben. Historisch standen dabei die Zeichen weiter auf Konsolidierung. Die kleinere Unterstützungszone bei 1485 Dollar bietet dabei nur wenig Unterstützung, die nächste potenzielle Haltezone ist das Ausbruchsniveau oberhalb von 1445 Dollar. Eine Doppelbodenbildung ist allerdings auch auf aktuellem Niveau möglich. Bis auf weiteres ist der Chart neutral zu bewerten.

