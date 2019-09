Die globale Photovoltaik-Branche erlebt dieses Jahr eine regelrechte Renaissance an der Börse. Nach einer anhaltenden Dürrephase im Sektor könnte das Jahr 2019 somit endgültig die heißersehnte Trendwende in der Branche einläuten.? Nachhaltige Geldanlage par excellence ? Trendwende für Modulhersteller ? Renditen mit SolarenergieversorgernDie aktuelle Debatte um den Klima- und Umweltschutz geht auch an der Börse nicht spurlos vorüber. Immer mehr Anleger suchen sich somit beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...