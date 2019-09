In der vergangenen Handelswoche konnte der Deutsche Aktienindex seine Wohlfühlzone nicht verlassen. Er versuchte zwischenzeitlich einen Ausbruch auf der Unterseite, doch nutzte wenig später schon den Schwung von der Wall Street für eine Erholung. Doch auch diese Tendenz hielt nicht lange an und wurde zumindest in den USA zum Wochenausklang hin eingerissen. Per Saldo verlor der DAX in der Vorwoche ...

