Das unwürdige Theater um Greta Thunberg hat einen bizarren Höhepunkt erreicht. Die Lehre: Kinder und berechtigte Ängste nicht für andere Zwecke missbrauchen.

Spätestens die jüngsten Auftritte des 16-jährigen Mädchens Greta Thunberg in New York müssten eigentlich jedem erwachsenen Menschen mit Verstand und Herz klargemacht haben, dass da etwas völlig aus dem Ruder läuft. Ihr Auftritt war zum Erbarmen. Sie hatte Tränen in den Augen, ihr Körper und ihre Stimme bebten. Diese Verzweiflung, dieser Zorn ("How dare you!"). Man habe ihr ihre Kindheit gestohlen, warf sie den Mächtigen der Welt vor und nannte sie "böse".

Später wird man sich vielleicht einmal fragen: Warum haben diese mächtigen Erwachsenen, die in New York neben und vor Greta saßen, dazu genickt und geklatscht und warum hat niemand diese gespenstische Szene verhindert, in der deutlich wurde, dass sich eine 16-Jährige vor den Augen der Welt in einen Wahn hineingesteigert hat? Wann schützt endlich jemand dieses Kind vor den Folgen des Theaters, das eine perfide PR-Maschinerie mit ihr aufgezogen hat? Wo soll das alles für das Mädchen enden?

Stattdessen klatschten ihr die Mächtigen entweder Beifall und suhlten sich geradezu in den verbalen Peitschenschlägen, die Greta beziehungsweise ihre Redenschreiber ihnen verabreichte. Eine seltsame Spielart des Masochismus scheint da zu wirken. Aber das Gegenteil, auf die Spitze getrieben durch Donald Trumps Häme, ist kein bisschen besser. Welch ein Tiefpunkt der politischen Kultur, wenn ein US-Präsident ein 16-jähriges Mädchen verspottet!

Vernünftigerweise ...

