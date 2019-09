Nach einer recht versöhnlich beendeten Börsenwoche sind in der neuen, feiertagesbedingt verkürzten Woche nur wenig kursbewegende Einflüsse zu erwarten. Aber wie so oft, könnte es auch diesmal positive oder negative Überraschungen geben - zum Beispiel wider Erwarten in Sachen Handelsstreit. Was in der neuen Woche ansteht... Am deutschen Aktienmarkt ging die Börsenwoche recht versöhnlich zu Ende. Der DAX erholte sich am Freitag um 0,75 Prozent auf 12.381 Punkte und dämmte sein Wochenminus damit auf ...

