Der Aktienmarkt kann seit Wochen kräftig ansteigen und das hebt die Stimmung. Anleger haben schon vergessen, dass sie noch vor wenigen Monaten ihre Aktien gar nicht schnell genug verkaufen wollten. Es ist an der Börse tatsächlich so, dass die Stimmung allein an den Kursen festgemacht wird. Steigende Kurse lassen die Börsenwelt in einem positiven Licht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...