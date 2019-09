Fachkräfte fehlen überall in der Wirtschaft. Besonders gesucht sind Spezialkräfte für die digitale Transformation. Doch hier gibt es andere Lösungen. Die IT-Abteilungen haben eine Schlüsselstellung. Die IT-Abteilung sucht einen Spezialisten für Prozessautomatisierung, der die Plattform X in Kombination mit dem Automatisierungstool Y in der Umgebung Z beherrscht. Er sollte Prozesse verstehen, konzeptionieren und entwickeln können. Nicht zu vergessen sind gute Kommunikationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft sowie ein gutes Händchen für die optimale Benutzerführung. In der Personalabteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...