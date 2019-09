Berlin (ots) - Berlin im Marathon-Fieber: Der Regen, der die meisten Läufer auf ihren 42,195 Kilometern begleitete und dem rund eine Million Zuschauer an der Strecke trotzten, drückte vielleicht ein wenig auf die Stimmung, nicht aber das Tempo. Ohne Frage: Berlin kann Marathon - und profitiert von ihm. Von den Tausenden Touristen, die Strecke und Hotelzimmer füllten und mit ihren kreativen Anfeuerungsaktionen den grauen Himmel fast vergessen ließen. Und von den Fernsehbildern, die in 130 Länder übertragen wurden und der Welt wieder einmal zeigten, was die Sportstadt Berlin auf die Beine stellen kann. Das darf gern zu mehr inspirieren. Wer Jahr für Jahr erfolgreich einen der renommiertesten Marathonläufe der Welt ausrichten kann, sollte sich auch nicht scheuen, den Versuch zu starten, Olympia nach Berlin zu holen.



