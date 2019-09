Innerhalb einer Woche ist der Bitcoin-Kurs um 20 Prozent eingebrochen. Schuld an dem Rückgang könnte ausgerechnet die Einführung neuer Bitcoin-Futures durch den NYSE-Betreiber sein. Nach einer Rallye auf 13.000 US-Dollar im Juli hatte sich der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Wochen auf die Marke von rund 10.000 Dollar eingependelt. Jetzt ist der Wert eines Bitcoins innerhalb von nur einer Woche um satte 22 Prozent eingebrochen. Am Freitag wurde ein Kurs von 7.757 Dollar erreicht. Mittlerweile bewegt sich der Kurs der wichtigsten Kryptowährung auf dem Niveau von etwa 8.000 ...

