Schon öfter war die Rede davon, dass Airbnb endlich den Schritt aufs Börsenparkett wagen will. Doch Anleger müssen sich noch länger gedulden. Erst im Laufe des nächsten Jahres soll es soweit sein, sobald der Apartment-Vermittler verschiedene Probleme in New York lösen konnte.? Airbnb wollte ursprünglich zwischen 2017 und 2019 an die Börse gehen ? IPO bereits mehrmals verschoben ? Grund: ungelöste ProblemeAirbnb-Börsendebüt lässt auf sich wartenEigentlich wollte Airbnb ...

