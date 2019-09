=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise September (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen September *** 10:00 DE/RWE AG, PK mit Vorstandsvorsitzendem Schmitz zur Vorstellung der "Neuen RWE", Essen 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Beginn Musterfeststellungsprozess gegen Volkswagen wegen des Dieselskandals *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen September *** 10:30 GB/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: xx vorläufig: 1. Veröff.: -0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% *** 11:00 IT/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,4 18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede anlässlich des Saarländischen Unternehmertag 2019, Saarbrücken *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg September - HK/Budweiser Brewing Co APAC Ltd, Erstnotiz an der Hongkonger Börse ===

