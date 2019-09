Medienmitteilung

Opfikon, 30. September 2019; 6:45 Uhr MEZ

Sunrise gibt verbesserte Transaktionsstruktur bekannt: deutlich verringerte Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 2,8 Mrd. für die Akquisition von UPC Schweiz

Die Transaktion schafft den führenden, vollintegrierten, landesweiten Herausforderer mit signifikanten Vorteilen für Schweizer Konsumenten und Unternehmen

Bezugsrechtsemissionen substantiell um CHF 1,3 Mrd. auf CHF 2,8 Mrd. reduziert

Klar identifizierte Kosten-, Investitions- und Ertragssynergien mit einem Barwert von CHF 3,1 Mrd. 1

Ausserordentliche Generalversammlung ("AGV") findet am 23. Oktober 2019 statt

Call für Investoren findet heute, 30. September 2019, um 10:30 Uhr MEZ statt

Nach ausführlichen Gesprächen mit ihren Aktionären ist Sunrise erfreut, eine verbesserte Transaktionsstruktur für die Akquisition des Schweizer Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz - eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Liberty Global - bekanntzugeben. Die angepasste Transaktionsstruktur weist eine verringerte Bezugsrechtsemission zur Finanzierung der Transaktion auf.

1. Substantielle Reduktion des Volumens der Bezugsrechtsemissionen um CHF 1,3 Mrd. auf nun CHF 2,8 Mrd. (erwarteter Bruttoerlös)

2. Höherer Equity Free Cash Flow Zuwachs: ungefähre Verdoppelung des Zugewinns an Equity Free Cash Flow pro Aktie durch die angepassten Transaktionsbedingungen (im ersten Jahr, vor Integrationskosten und einschliesslich der vollen Synergieeffekte)

3. Sunrise verfolgt nach wie vor eine umsichtige Kapitalstruktur. Dazu zählt die Reduktion des Verschuldungsgrades und die Beibehaltung der bestehenden, progressiven Dividendenpolitik. Der Generalversammlung 2020 wird der Verwaltungsrat folgende Vorschläge unterbreiten:

Eine erhöhte Dividendenausschüttung in Höhe von CHF 350 bis 370 Mio. für das Geschäftsjahr 2019, basierend auf der zu erwartenden, höheren Anzahl ausstehender Aktien nach der Bezugsrechtsemission. In den Folgejahren soll die Dividende pro Aktie («DPS») gemäss Prognose jährlich mit 4 bis 6 % wachsen.

Die Option einer Bar- oder Aktiendividende («COTO»): Für das Geschäftsjahr 2019 können die Aktionäre wählen, ob sie die Dividende in bar, neuen Sunrise Aktien oder einer Kombination davon erhalten möchten. Die COTO-Option kann die Wiederverwendung der Erlöse aus der Bezugsrechtsemission in Bezug auf die Dividende des Geschäftsjahr 2019 vermeiden, und die Aktionäre können am zukünftigen Wachstum von Sunrise zu vorteilhaften Konditionen teilhaben, während Sunrise seinen Verschuldungsgrad weiter verringert.

Vorbehaltlich der jährlichen Zustimmung an der Generalversammlung durch die Aktionäre wird Sunrise die COTO-Option auch für zukünftige Jahre in Betracht ziehen

4. Durch das verringerte Volumen der Bezugsrechtsemission wird sich der Verschuldungsgrad von Sunrise auf ca. 3.6x Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA (12 Monate zum 30 Juni 2019, inklusive der vollen Kostensynergien) erhöhen. Ohne Berücksichtigung der vollen Kostensynergien liegt der Verschuldungsgrad bei 4.2x (beide Werte berücksichtigen IFRS 16 nicht2 ).

Unter Berücksichtigung der Vorteile aus der Schuldenreduktion, die mit der COTO-Option einhergehen, fällt der Verschuldungsgrad von 4,2x auf 4,0x (angenommen 50 % der Aktionäre beziehen ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Form von neuen Sunrise Aktien)

Sunrise verfügt über eine klare Strategie zur Reduktion des Verschuldungsgrades. Diese wird von klar identifizierten Synergien sowie der starken Cashflow-Generierung des kombinierten Unternehmens gestützt. Sunrise erwartet einen Verschuldungsgrad von weniger als 3,0x nachdem die Synergien vollständig realisiert sind. Danach wird ein Verschuldungsgrad von 2,5x angestrebt

5. Sunrise begrüsst die Entscheidung der Schweizer Wettbewerbskommission («WEKO») vom 26. September 2019, der Transaktion ohne weitere Bedingungen oder Auflagen zuzustimmen

6. Am 23. Oktober 2019 findet die ausserordentliche Generalversammlung (AGV) statt, um das notwendige Kapital für die Bezugsrechtsemission über CHF 2,8 Mrd. zu schaffen. Die Einladung zur AGV sowie weitere Informationen finden sich auf der Investor Relations Website von Sunrise.

Kommentare des Chief Executive Officers sowie des Verwaltungsratspräsidenten von Sunrise

Olaf Swantee, CEO von Sunrise sagte:

«Seit Ankündigung der Transaktion haben wir mehr als 200 Investoren getroffen und breite Unterstützung aufgrund der strategischen und industriellen Logik der Akquisition erhalten. Die heute vorgestellten Verbesserungen der ursprünglichen Konditionen spiegeln das Feedback unserer Aktionäre wider. Nach der Genehmigung durch die WEKO letzte Woche freuen wir uns darauf, zügig auf den Abschluss der Transaktion hinzuarbeiten und dadurch für unsere Aktionäre einen stärkeren, wertvolleren und vollintegrierten Herausforderer im Schweizer Telekommunikationsmarkt zu schaffen.»

Peter Kurer, Verwaltungsratspräsident von Sunrise ergänzte:

«Der Verwaltungsrat ist erfreut eine verbesserte Finanzierungstruktur vorzustellen. Diese ist das Ergebnis einer konstruktiven Zusammenarbeit mit unseren Aktionären. Wir sind zuversichtlich, dass die heutige Mitteilung zu einem erfolgreichen Vollzug der Akquisition von UPC Schweiz führen wird. Wir sind davon überzeugt, durch die strategische und finanzielle Logik der Kombination eine stärkere und werthaltigere Sunrise für alle unsere Aktionären schaffen zu können. Wir haben vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten des Managements, UPC Schweiz erfolgreich zu integrieren und die aus dem Zusammenschluss zu erwartenden Synergien für alle Sunrise Aktionäre umzusetzen.

WEKO-Genehmigung

Sunrise begrüsst die Entscheidung der WEKO vom 26. September 2019 der Transaktion ohne weitere Bedingungen oder Auflagen zuzustimmen.

Finanzierung

Sunrise beabsichtigt den Unternehmenswert von CHF 6,3 Mrd. durch eine Kombination aus neu aufgenommenem Aktienkapital sowie durch Übernahme von ausstehenden Anleihen und besicherten Kreditfazilitäten der Zielgruppe zu finanzieren. Gemäss Ankündigung vom 27. Februar 2019 wird Sunrise alle zum Vollzugsdatum ausstehenden, besicherten Anleihen und Kreditfazilitäten (in Bezug auf die von UPCB Finance IV Limited und UPCB Finance VII Limited ausgegebenen besicherten Anleihen) im Gesamtumfang von ca. CHF 3,6 Mrd. übernehmen. Der entsprechende Restbetrag in Höhe von ca. CHF 2,7 Mrd. (abhängig von üblichen Anpassungen bei Vollzug) wir als Barzahlung von Sunrise an Liberty Global geleistet.

Sunrise beabsichtigt durch eine Kapitalerhöhung nicht mehr als CHF 2,8 Mrd. aufzunehmen (Bruttoerlös). Die entsprechende Bezugsrechtsemission ist vollständig durch ein von Deutsche Bank und UBS als JointGlobal Coordinators und Joint Bookrunners sowie Morgan Stanley als Joint Bookrunner angeführtes Bankenkonsortium garantiert und erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der AGV sowie den handelsüblichen Bedingungen. Das Bankenkonsortium wird ferner Credit Suisse und Goldman Sachs International als Joint Bookrunners umfassen. Der Erlös der Bezugsrechtsemission wird für die Barzahlungen an Liberty Global von ca. CHF 2,7 Mrd. verwendet, sowie um einen Teil der zu erwarteten Transaktionskosten von ca. CHF 0,2 Mrd. zu decken. Bei Abschluss der Transaktion oder umgehend danach beabsichtigt Sunrise ihre 2024 fällige Anleihen über CHF 200 Mio. mit einem Coupon von 1.5% vorzeitig zurückzuzahlen. Hierzu wird Sunrise seine bestehenden, langfristigen Kreditfazilitäten von CHF 1,4 Mrd um CHF 300 Mio. aufstocken.

Zeitplan bis zum Vollzug

Die Akquisition von UPC Schweiz soll erwartungsgemäss Ende November 2019 vollzogen werden, vorbehaltlich der Durchführung der Bezugsrechtsemission.

Datum Ereignis 30. September 2019 Veröffentlichung der Einladung zur AGV auf der Website von Sunrise 30. September 2019 Veröffentlichung der Aktionärsunterlagen 1. Oktober 2019 Veröffentlichung der Einladung zur AGV im Schweizerischen Handelsamtsblatt 2. Oktober 2019 Versand der Einladung zur AGV an die Aktionäre auf dem Postweg 23. Oktober 2019 AGV 24. Oktober 2019 Veröffentlichung des Angebotsprospektes zur Bezugsrechtsemission 29. Oktober 2019 Stichtag für die Berechtigung zur Zuteilung der Bezugsrechte 30. Oktober 2019 Beginn Bezugsfrist für neue Aktien und Bezugsrechtshandel 5. November 2019 Ende Bezugsrechtshandel (17:30 Uhr MEZ) 7. November 2019 Ende Bezugsfrist (12:00 Uhr MEZ) 11. November 2019 Erster Handelstag der neuen Aktien Ende November 2019 Erwarteter Vollzug der Akquisition

Call für Investoren und Analysten

Ein Call für Investoren und Analysten findet heute, 30. September 2019, um 10:30 Uhr MEZ statt. Einzelheiten finden sich unter www.sunrise.ch/ir

1 Die Synergien beinhalten Kosten- und Investitionssynergien mit einem geschätzten, jährlichen Volumen von ca. CHF 230 Mio. die bis 2023 realisiert werden sollen sowie Umsatzsynergien mit einem geschätzten, jährlichen Volumen ca. CHF 50 Mio., die ebenfalls bis 2023 erzielt werden sollen. Der Barwert berücksichtigt die Integrationskosten

2 Inklusive IFRS 16 Anpassungen erhöhen sich der pro-forma Verschuldungsgrade um bis zu 0,1x

