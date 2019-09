Ob die Finanzinvestoren noch etwas drauflegen ist unbekannt, aber wir empfehlen die Annahme. Damit verändern Sie den Einstieg von Finanzinvestoren, deren Ziel stets darin liegt, ein gutes Business zu machen, nach drei bis vier Jahren mit großem Gewinn auszusteigen, aber die Industriestruktur in Deutschland nicht zu verbessern. Die Verbindung Osram/AMS ist etwas komplizierter aber technisch nachvollziehbar. Wichtig: Wer 41 Euro annimmt, ist zunächst aus dem Spiel. Anschließend geht es über AMS weiter. Deshalb ist ein Kauf von AMS (in Zürich gehandelt) in der Bandbreite 42/44 Franken eine Art Ausweichmanöver.



