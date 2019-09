The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2058556296 THERMO FISH. 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2058556536 THERMO FISH. 19/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2058556619 THERMO FISH. 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2058557260 THERMO FISH. 19/39 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2058557344 THERMO FISH. 19/49 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2059678008 BMW INT. INV 19/24 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2060691040 NED.GASUNIE 19/31 MTN BD02 BON EUR N

CA 0C0 XFRA CA62822A1030 MUSTGROW BIOLOGICS CORP. EQ01 EQU EUR N

CA EK7C XFRA CA75101U4000 RAINY MOUNTAIN ROYAL. NEW EQ01 EQU EUR N

CA UMDK XFRA DE000A2YN702 UMT UTD MOB.TECHN. KONV. EQ01 EQU EUR Y

CA 2YO XFRA JP3833600004 PRESS KOGYO CO. LTD EQ01 EQU EUR N

CA 1JK XFRA US03753U1060 APELLIS PHARMACT.DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA CLM XFRA US1850631045 CLEARSIDE BIOM. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 351 XFRA US53839L2088 LIVEXLIVE MEDIA DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 7TP1 XFRA US88165N2045 TETRAPHASE PHTCLS DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA ICW1 XFRA LU0138007074 EDGEW.L SEL-US S.GR.HACEO FD00 EQU EUR N

CA I5VD XFRA LU0345758782 INVESTEC GS-DL MON.A INC. FD00 EQU EUR N

CA 230 XFRA LU0429319345 T.ROW.PR.-US EQUITY FD A FD00 EQU EUR N

CA MAMS XFRA LU1238901323 MAINFIRST-GBL DIV.ST.B EO FD00 EQU EUR N

CA XMH9 XFRA LU1321847805 BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.E2EO FD00 EQU EUR N