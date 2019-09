FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IDG XFRA AU000000IMD5 IMDEX LTD 0.009 EUR

S0D XFRA AU000000SMR4 STANMORE COAL LTD 0.049 EUR

3DG3 XFRA CA33938T1049 FLEX.SOLUT.INTL. INC. 0.069 EUR

INNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.000 %

CNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.576 EUR

HLE XFRA DE000A13SX22 HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. 3.350 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.021 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.402 EUR

PKE XFRA US70014A1043 PARK AEROSPAC.COR. DL-,10 0.091 EUR

XFRA XS0808563695 JACCAR HLDGS. 12/23 CV 0.000 %