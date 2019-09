FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

B2K XFRA ZAE000028304 BELL EQUIPMENT LTD 0.012 EUR

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.293 EUR

XFRA DE000HSH6JY0 HCOB MZC 4 17/20 0.000 %

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.014 EUR

OD6Y XFRA DE0006780265 WARBURG-ZUKUNFT-STR.FDS A 0.400 EUR

HSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 0.256 EUR

WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.091 EUR

VEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.725 EUR

XFRA DE000HSH4TW8 HCOB MZC 12 14/21 0.000 %

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.475 EUR

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.293 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.370 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.208 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.311 EUR

QAA XFRA US74762E1029 QUANTA SVCS DL-,00001 0.037 EUR

PEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.027 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.375 EUR

LXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.704 EUR

LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 1.051 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.119 EUR

EZ1 XFRA US2939041081 ENZON PHARMACEUT. DL-,01 0.110 EUR

0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.046 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.440 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.155 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 1.060 EUR

AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.150 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.078 EUR

FJE XFRA JP3820000002 FUJI ELECTRIC CO. LTD. 0.338 EUR

GUJB XFRA HK1203033175 GUANGNAN (HLDGS)NEW 0.001 EUR

XFRA DE000DXA0Q85 LB.HESS.-THR. OP.1466 VAR

XFRA DE000DXA0M06 LB.HESS.-THR. OP.1354 VAR 0.000 %

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.016 EUR

LT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.455 EUR

BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.621 EUR