FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000BLB2WA1 BAY.LDSBK KO.ANL 10/14DAX 0.000 %

XFRA DE000BLB2V91 BAY.LDSBK.IS. 14/20 SX5E 0.003 %

XFRA DE000HSH4Z37 HCOB DL MZ1 15/22 0.000 %

XFRA DE000HLB1HX0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/14 0.001 %

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.046 EUR

KIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.256 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.416 EUR

CTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.192 EUR

CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.197 EUR

BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.165 EUR

LYV XFRA SE0000825820 LUNDIN PETROLEUM SK-,01 0.338 EUR

XFRA DE000HSH4TN7 HCOB VOBAGA 14/21 0.000 %

ZPRI XFRA IE00BQWJFQ70 SPDR MORNINGST.MA.G.I.UE 0.396 EUR

XFRA DE000HLB2CX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/15 0.001 %

UIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 0.880 EUR

NCYD XFRA SE0005190238 TELE2 AB B SK -,625 0.206 EUR

5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.046 EUR

HNX1 XFRA CH0244017502 CONZZETA AG NAM. SF 2 27.642 EUR

3PY3 XFRA CA35905B1076 FRONTERA ENERGY CORP. 0.141 EUR