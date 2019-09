FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B

SU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD.

XFRA CA75101U3010 RAINY MOUNTAIN ROYAL. NEW

0HF XFRA FR0012419307 FOCUS HOME INTER. EO 1,20

KA6N XFRA SE0007464888 KARO PHARMA AB O.N.