FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.09.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A

PZQA XFRA IE00B66B5T26 PROVIDENCE RES EO-,10

FSQ XFRA US33832D1063 FIVE STAR SENIOR LIV.INC.