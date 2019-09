Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) startete am Freitag ihr Programm "Commerzbank 5.0", die wohl letzte Chance für die Bank .. ein funktionierendes Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen - in Zeiten der langfristigen Niedrigzinsen und fortschreitender Digitalisierung der Gesellschaft. Die Geschäftszahlen, die am Freitag veröffentlicht wurden, bestätigten nur noch einmal, wie schlecht es eigentlich um die Comemrzbank bestellt ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Integration der comdirect in die Commerzbank reibungslos funktioniert und nicht ein Clash der Kulturen die Verschmelzung zur Katastrophe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...