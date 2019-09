Saarlouis (ots) - Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V. veranstaltet am 11. & 12. Oktober 2019 an der Universität Ulm ihre Herbsttagung 2019 zum Thema "Es muss nicht immer Borreliose sein".



Die sichere Diagnose der Borrelioseerkrankung stellt die Medizin vor neue Herausforderungen. Zunehmend treten Begleitinfektionen zu der eigentlichen Grundinfektion hinzu, so daß die sichere Diagnostik und Therapie zusätzlich deutlich erschwert wird.



Zur präziseren Erfassung der Infektionen, die dem Erkrankungsbild zugrunde liegen, ist eine verbesserte Diffenzialdiagnostik notwendig. Die Abgrenzung von borrelien-induzierten Infektionen zu anderen Erkrankungen steht daher bei der Herbsttagung 2019 der Deutschen Borreliose-Gesellschaft e.V. im Vordergrund.



Anerkannte internationale Experten aus Medizin und Forschung widmen sich in ihren Vorträgen dieser Thematik, präsentieren neueste Erkenntnisse und zeigen Chancen und Wege zur Verbesserung von Diagnostik und Therapie auf.



Ferner werden Erfahrungen aus der klinischen Praxis anhand von Fallstudien und Kurzvorträgen vorgestellt. Darüberhinaus wird ein roundtable-Gespräch über aktuelle klinische Fälle stattfinden.



Weitere Informationen zur Herbsttagung 2019 sowie das Vortragsprogramm sind unter http://www.borreliose-gesellschaft.de/herbsttagung2019.html zu finden.



