IRW-PRESS: Voyager Digital Canada Ltd.: Voyager Digital kündigt 1,8 Mio. US-Dollar Privatplatzierung an

30. September 2019, Vancouver, British Columbia -- Voyager Digital (Canada) Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTC Pink: VYGVF) (FRA: UCD2) gibt bekannt, dass es beabsichtigt, weitere 3.037.500 Aktien (Aktien) des Unternehmens zu einem Preis von 0,80 kanadischen Dollar pro Aktie für einen Bruttoerlös von 2.430.000 kanadischen Dollar (1.827.000 US-Dollar) als Erweiterung seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) auszugeben.

Die Erlöse aus dem Angebot werden für die weitere Produktentwicklung, das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Thrust Capital, ein Investor in Blockchain-Projekte und Unternehmen, die erfolgreich eine Nutzerbasis aufgebaut haben und reale Anwendungen für ihr tokenisiertes Ökosystem haben, schließt sich den bisherigen Teilnehmern des Angebots an. Thrust Capital wird von Enzo Villani geleitet, einem aktiven Investor und Berater für Blockchain-Projekte, Krypto-Börsen und Digital Asset-Angebote. Seit 2006 hat Enzo über 500 Millionen Dollar an Übernahmen getätigt, die sich auf die Bereiche Investor Relations, Unternehmenskommunikation, Finanztechnologie, Medien und Börsenhandel konzentrieren.

Diese Investition, das Fachwissen und die kontinuierliche Unterstützung der Teilnehmer an unserer Privatplatzierung ist bei der Platzierung unseres erweiterten Produktangebots von unschätzbarem Wert, erklärte der CEO von Voyager, Stephen Ehrlich. Wir gehen davon aus, dass wir weiterhin in Dienstleistungen und Produkte investieren, die denjenigen, die Krypto-Assets halten und darin investieren, in höherem Maße nutzen, und dass wir Voyager weiter als Pionier der Branche etablieren werden.

Enzo Villani sagte dazu: Steve und sein Team sind erfahrene Führungskräfte mit soliden Erfahrungen in den Bereichen Finanztechnologie und Trading. Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit Voyager.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht, die vier Monate und einen Tag nach Ausgabe endet.

Um in den E-Mail-Verteiler von Voyager Digital aufgenommen zu werden, senden Sie bitte eine E-Mail an Voyager@kcsa.com mit Voyager in der Betreffzeile.

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Über Thrust Capital

Thrust Capital wurde Anfang 2019 gegründet, um Blockchain-Projekte und Unternehmen zu finden und zu finanzieren, die erfolgreich eine Nutzerbasis aufgebaut haben und den erfolgreichen Einsatz für ihr tokenisiertes Ökosystem nachgewiesen haben. Wir konzentrieren uns auf Wachstumskapital und Beschleunigung. Weitere Informationen finden Sie unter www.thrustcapital.com.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Der Inhalt dieser Pressemeldung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Ansprechpartner

Voyager Digital (Canada) Ltd.

Medien:

Anthony Feldman / Tim Gray

(347) 487-6194 / (212) 896-1251

afeldman@kcsa.com / tgray@kcsa.com

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Thrust Capital

info@thrustcapital.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48990

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48990&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92917 M1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA92917M1005

AXC0065 2019-09-30/08:08