Die Hängepartie an den Aktienmärkten setzte sich auch in der letzten Handelswoche fort. Die Indizes wirken "unschlüssig" und sind einerseits nicht in der Lage, auf der Oberseite neues Momentum zu kreieren, anderseits sind sie aber (noch) so stabil, um negativen Einflüssen zu widerstehen. Bezeichnend hierfür war der Verlauf der letzten Handelswoche. Es fehlte dem Dax die Kraft, den massiven Widerstandsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...