Unsere letzte Kommentierung zu EUR/USD überschrieben wir an dieser Stelle am 23.09. mit "EUR/USD - Ruhe vor dem Sturm?" und thematisierten darin die damalige, eng begrenzte Seitwärtsbewegung des Währungspaares. Unter anderem hieß es in der betreffenden Kommentierung "Die letzten Notenbanktermine der Fed und der EZB brachten keine neue Bewegung in das Währungspaar. Die aktuelle Seitwärtsbewegung ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...